Corinthians vence São Bernardo por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

ARISTON TAVARES DA SILVA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto, do Corinthians, comemora após marcar gol na partida contra o São Bernardo válida pela segunda fase da Copa do Brasil de 2024



O Corinthians derrotou o São Bernardo por 2 a 0 nesta quinta-feira, 14, e avançou na Copa do Brasil. A dupla formada por Yuri Alberto e Pedro Raul deu resultado e foi sinônimo de efetividade. Os dois gols saíram dos pés dos atacantes. O grande ponto negativo foi pela arbitragem, que sem o VAR, tomou uma série de decisões equivocadas, prejudicou as duas equipes e o confronto. Apesar da atuação insípida, o Corinthians pode levar como ponto positivo uma readequação defensiva. O time não apresentou falhas na retaguarda e soube se aproveitar no momento certo para guardar duas bolas na rede e confirmar a classificação. Agora, os comandados de António Oliveira aguardam definição por sorteio de quem será o adversário da terceira fase, que passa a contar com os times da Libertadores.

O Corinthians só volta a jogar oficialmente no próximo mês, entre os dias 2, 3 e 4 de abril, pela Copa Sul-Americana. Segunda-feira será realizado o sorteio em Luque, na sede da Conmebol, para definir os grupos do torneio continental. Já o São Bernardo tem apenas a disputa da Série C, que começa no dia 20 de abril, e o time do ABC medirá forças com o Náutico, em Pernambuco.

*Com informações do Estadão Conteúdo