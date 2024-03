Vinicius Júnior pede punição a torcedores do Atlético de Madrid após insultos racistas

Jogador foi chamado de ‘chimpanzé’ antes de jogo do rival merengue contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões

Chema Moya/EFE Vinicius Júnior foi alvo de insultos racistas maisuma vez



O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, fez um apelo à Uefa nesta quinta-feira (14), em relação aos insultos racistas dirigidos pelos torcedores do Atlético de Madrid nas proximidades do estádio Metropolitano. O incidente ocorreu antes da partida do rival merengue contra a Inter de Milão, pela da Liga dos Campeões. Vini expressou sua preocupação com a situação, destacando a necessidade de uma punição para os responsáveis pelos atos de racismo. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o atacante lamentou a “triste realidade” da presença de discriminação racial, mesmo em jogos em que ele não está presente. A reação do jogador veio após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira, que mostrava torcedores do Atlético proferindo insultos racistas contra o brasileiro antes do confronto das oitavas de final da Champions. O brasileiro foi chamado de “chimpanzé”. O perfil da Champions League e o da Uefa foram marcados no post do jogador para que eles tomem alguma atitude.

Confira o post de Vini Jr.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA