Mascote do Internacional é indiciado por importunação sexual

Suspeito foi acusado de cometer o crime contra duas mulheres no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro

Divulgação/Internacional/Juliana Zanatta Ator que interpretava o mascote do Internacional foi indiciado por importunação sexual



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o homem que interpretava o mascote Saci, do Internacional, por importunação sexual durante o clássico contra o Grêmio. O suspeito, de 30 anos, foi acusado de cometer o crime contra duas mulheres no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro. Uma das vítimas recebeu medida protetiva de urgência. Segundo as autoridades, o suspeito cometeu o crime de importunação sexual contra as duas vítimas durante a partida de futebol. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se irá denunciar o homem à Justiça. A pena para esse tipo de crime varia de um a cinco anos de prisão, de acordo com o Código Penal.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A denúncia veio à tona após a jornalista Gisele Kümpel, do Canal Monumental, relatar o assédio sofrido durante o jogo. O mascote a abraçou e tentou beijá-la após um gol do Internacional. Gisele registrou Boletim de Ocorrência e deixou de cobrir a coletiva do técnico Renato Gaúcho para relatar o ocorrido à Polícia Civil. Em nota, o Internacional comunicou que o ator que interpretava o seu mascote não faz mais parte do quadro de funcionários do Inter. “O Clube reitera que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários para a depuração dos fatos. Também reforça sua solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio, seguindo à disposição tanto delas quanto das autoridades”, escreveu.