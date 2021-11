Corinthians vende chileno Ángelo Araos para time do México; veja detalhes

Contratado em 2018, o volante fez 61 partidas pelo Timão, contribuindo com 1 gols e 5 assistências no período

O Corinthians anunciou, na tarde desta segunda-feira, 15, que negociou o meio-campista Ángelo Araos com o Necaxa, do México. Em nota, a diretoria informou que liberou o chileno para assinar com o time mexicano e que vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, permanecendo com a outra metade. Apesar de não revelar os valores da negociação, o presidente Duílio Monteiro Alves afirmou, recentemente, que tentaria melhorar a proposta de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) feita pelo clube norte-americano. Contratado em 2018, o volante fez 61 partidas pelo Timão, contribuindo com 1 gols e 5 assistências no período. Sem conseguir se firmar durante sua trajetória pelo time do Parque São Jorge, Araos foi até emprestado pela Ponte Preta, retornando em 2020. Ele não entrava em campo desde o empate com o Atlético-GO, em 12 de setembro.