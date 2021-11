Com golaços de Renato Augusto e Roger Guedes, Corinthians vence o Cuiabá por 3 a 2

Giuliano marcou o outro gol da equipe paulista enquanto que Pepê e Paulão descontaram para os visitantes; com resultado, o time do Parque São Jorge chegou aos 50 pontos

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores marcaram dois dos gols do Timão na vitória deste sábado



Buscando se aproximar do G4, o Corinthians recebeu o Cuiabá em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na Neo Química Arena na noite deste sábado, 13, e terminou com uma vitória apertada dos donos da casa, que bateram os adversários por 3 a 2. Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes, três reforços da equipe para a temporada, marcaram os gols do Corinthians, sendo que os dois últimos foram golaços. Pepê e Paulão descontaram para o Cuiabá. Buscando o empate, o Cuiabá foi para cima no fim do jogo, mas não conseguiu igualar o marcador. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 50 pontos e ocupa a 5ª posição da tabela. Por sua vez, o Cuiabá está na 12ª posição, com 39 pontos. Na próxima rodada, a equipe paulista visita o Flamengo enquanto que o time do Mato Grosso recebe o Internacional.