Corinthians vende Gustavo Mantuan ao Zenit por R$ 10,4 milhões e irrita torcedores: ‘Piada’

Timão tinha 40% dos direitos econômicos do jogador, uma das principais joias da base dos últimos anos

Reprodução/Twitter/@Gmantuan_ Corinthians vendeu Gustavo Mantuan para o Zenit



O Corinthians chegou a um acordo com o Zenit pela transferência do atacante Gustavo Mantuan, que já estava emprestado ao clube russo. O Timão tinha 40% dos direitos econômicos do jogador e negociou sua fatia por 2 milhões de euros (na cotação atual, aproximadamente R$ 10,4 milhões). Em janeiro deste ano, vale lembrar, o Alvinegro já havia cedido a outra parte do percentual do jovem na negociação em definitivo de Yuri Alberto. Através das redes sociais, corintianos lamentaram os valores envolvidos e criticaram a diretoria por vender um dos principais atletas formados na base nos últimos anos. “É uma piada. Sabe o que isso significa? Que demos Mantuan de graça para poder quitar a dívida e não sofrer o transfer ban”, disparou um torcedor. “Não acredito que o Corinthians deu o Mantuan praticamente de graça pro Zenit”, lamentou outro. Pela equipe europeia, o jogador de 21 anos soma 28 jogos, com seis gols e quatro assistências. Já pelo conjunto paulista, ele fez 43 partidas, com cinco bolas nas redes e uma assistência.

Vender 40% do Mantuan por R$10,4 milhões é uma piada. Sabe o que isso significa? Que demos Mantuan de graça para poder quitar a dívida e não sofrer o transfer ban. Nós vivemos assim: temos uma dívida de R$20 milhões que se não pagar fudeu. O que faremos? Vende uma joia da… — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) June 23, 2023

Não acredito que o Corinthians deu o Mantuan praticamente de graça pro Zenit pic.twitter.com/5kIhW9WRav — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) June 23, 2023

10 milhões de euros seria o valor por 100% do Mantuan, certo? Então qual o sentido de vender 40% por 2 milhões de euros??? Eu sinceramente queria entender o que passa na cabeça da diretoria do Corinthians. — Central da Fiell (@centraldafiel_) June 23, 2023