Corinthians vende todos os ingressos disponíveis para partida contra o Bahia

O confronto diante dos baianos irá marcar o reencontro da torcida com o Alvinegro paulista depois de 586 dias

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians irá reencontrar o time na partida contra o Bahia



O torcedor do Corinthians está tão ansioso para reencontrar o time que esgotou os ingressos para a partida diante do Bahia, marcada para a noite desta terça-feira, 5, a partir das 21h30, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o Alvinegro paulista comercializou 14.760 entradas para o jogo que será realizado na Neo Química Arena. O montante corresponde a 30% da capacidade do estádio, o máximo permitido pelo governador João Doria (PSDB) neste momento. Segundo o mandatário tucano, os clubes paulistas poderão contar com 50% do público no dia 15 de outubro, enquanto a capacidade máxima será autorizada a partir de 1º de novembro.

O Corinthians não recebe o apoio de seus torcedores há 586 dias. O último jogo do Timão com os portões abertos aconteceu em 26 de fevereiro de 2020, no empate em 1 a 1 diante do Santo André, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Desde então, a equipe do Parque São Jorge costuma ter dificuldade para atuar como mandante. Antes da pandemia do novo coronavírus, o Alvinegro ostentava um aproveitamento de 70,7% dos pontos nos 199 jogos realizados em sua casa. Já sem a sua torcida, o desempenho despencou, somando apenas 51,8% da pontuação possível nas 47 partidas feitas no estádio localizado no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Sexto colocado no Brasileirão, o grupo treinado por Sylvinho tenta entrar no G4 nesta rodada. Para isso, precisará vencer o Bahia e contar com tropeços de Fortaleza e RB Bragantino.