Palmeiras bate o Inter e sustenta vantagem na liderança do Brasileirão

Time alviverde saiu na frente, sofreu o empate, mas conseguiu o gol da vitória aos 42 do segundo tempo

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez marcou o primeiro gol do time da casa neste domingo, 24



O Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 1 na tarde deste domingo, 24, no Allianz Parque, em partida da 19ª rodada do Brasileirão. Com o resultado o time de Abel Ferreira, que tem 39 pontos, ao menos garante a vantagem de quatro pontos na liderança – pode aumentar para cinco, a depender do resultado da partida entre Atlético-MG e Corinthians. Já o Internacional cai para a sétima posição, com 30 pontos. No primeiro tempo, o Palmeiras foi dominante. O placar foi aberto por Gustavo Gómez – após cobrança de escanteio, Dudu puxou para a linha de fundo e passou atrás, onde o zagueiro conferiu para as redes. Antes do final do primeiro tempo, o Palmeiras fez o segundo, mas o tento de Murilo foi anulado por impedimento milimétrico.

Na etapa final, o Internacional melhorou e passou a levar perigo: Maurício saiu na cara de Weverton, mas o goleiro alviverde levou a melhor. O Palmeiras respondeu com duas cabeçadas na trave de Zé Rafael, em escanteios consecutivos. Alemão acertou um belo chute no travessão e, na sequência, empatou, com uma bomba da entrada da área que entrou no ângulo. Aos 42 do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu o gol da vitória: o jovem lateral Vanderlan cruzou rasteiro e Gabriel Menino bateu de primeira para marcar. Ainda houve tempo para mais uma grande defesa de Weverton, em cabeçada de Vitão após cobrança de escanteio. Agora, o Palmeiras vai a Fortaleza enfrentar o Ceará na próxima rodada do Brasileirão, enquanto o Inter enfrenta o Atlético-MG no Beira-Rio na 20ª rodada.