Corinthians vira sobre o Vasco e se distancia da zona de rebaixamento 

Timão fica atrás do placar duas vezes, mas aproveita os vacilos do Cruz-Maltino para garantir uma vitória importantíssima

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Romero marcou duas vezes para o Corinthians diante do Vasco



O Corinthians conquistou um resultado importante nesta terça-feira, 28, ao derrotar o Vasco por 4 a 2, em São Januário, no Rio de Janeiro, na abertura da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo direto na luta contra a queda para a Série B, o Timão ficou atrás do placar em duas oportunidades, mas soube aproveitar os vacilos do Cruz-Maltino para garantir uma vitória importantíssima. Ángel Romero (duas vezes), Gabriel Moscardo e Giovane marcaram para os corintianos, enquanto Puma Rodríguez e Pablo Vegetti fizeram os gols dos vascaínos. Com o resultado, o Alvinegro paulista chega aos 47 pontos, abrindo seis de vantagem para Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina, por sua vez, fica estacionado nos 42 pontos e pode voltar ao Z4 – para isso, basta o time do técnico Rogério Ceni empatar com o São Paulo, nesta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova. Agora, o clube do Parque São Jorge fecha sua temporada 2023 diante de Internacional, na Neo Química Arena, e Coritiba, no Paraná. Desesperado, o Vasco terá Grêmio, em Porto Alegre, e Red Bull Bragantino, novamente em São Januário.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Vasco começou a partida pressionando e foi recompensado cedo. Logo aos três minutos, Puma Rodríguez aproveitou cruzamento preciso de Lucas Piton para abrir o placar. Dez minutos depois, Romero foi oportunista ao aproveitar cochilo da defesa do Vasco e empatar na mesma moeda. Sem outra alternativa, o Cruz-Maltino retomou as rédeas da partida, martelou e voltou à frente do marcador. Depois de cruzamento de Puma Rodríguez, o atacante Vegetti pegou um lindo chute de primeira para fazer o segundo dos mandantes. A equipe vascaína, porém, recuou e acabou sendo punida nos minutos finais. Aos 45 minutos, em cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo desviou e Romero aproveitou para igualar novamente. No retorno do intervalo, o cenário continuou o mesmo. Melhor na partida, o Vasco incomodou bastante, mas parou na falta de pontaria e no goleiro Cássio. Melhor para o Corinthians, que conseguiu uma virada em um de seus raros momentos de ataque. De longa distância, Gabriel Moscardo acertou um lindo chute, no canto direito de Léo Jardim. Atrás do placar, o Cruz-Maltino sentiu e passou a ficar desorganizado dentro de campo. Sem muita estratégia, a equipe de Ramón Díaz passou a cruzar várias bolas na área. Em uma das tentativas, a bola chegou a pegar no braço de Moscardo, mas o árbitro nada marcou. No fim, o Alvinegro paulista “fechou a conta” com Giovane, já nos acréscimos.