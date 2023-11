Após STJD adiar julgamento, Cruzeiro terá torcida contra o Athletico-PR

Punido por causa da confusão ocorrida na partida diante do Coritiba, o Cabuloso conseguiu uma vitória importante nos bastidores durante a luta contra o rebaixamento

Reprodução/X/@Cruzeiro Torcida do Cruzeiro faz a festa em jogo disputado no Mineirão



O Cruzeiro poderá contar com o apoio de seus torcedores na partida diante do Athletico-PR, marcada para esta quinta-feira, 30, às 20 horas (de Brasília), no Mineirão, válida pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Como o STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu adiar o julgamento dos incidentes ocorridos no confronto contra o Coritiba, a Raposa conseguiu a liberação para voltar a ter público em seus jogos. A decisão foi anunciada pelo próprio clube mineiro, nesta terça-feira, 28. “Divulgaremos, logo mais, todo o detalhamento sobre as vendas e restrições para esta importante partida. Contamos com a força da Nação Azul para apoiar o Cabuloso até o final!”, informou a conta oficial do time.

Punido preventivamente pelo Tribunal por causa da confusão no Estádio Durival Britto, o Cruzeiro chegou a enfrentar o Vasco com portões fechados. Além disso, os cruzeirenses não puderam acompanhar o time como visitante nos embates frente a Fortaleza e Goiás. Apesar da notícia desta terça-feira, a Raposa ainda não sabe se poderá contar com seus torcedor no duelo contra o Palmeiras, no dia 6 de dezembro, na última rodada do Brasileirão. Isto porque o jogo acontecerá depois do julgamento em primeira instância no STJD, marcado para o dia 4. Na luta contra o rebaixamento, o Cabuloso tem 44 pontos, três a mais em relação ao Bahia, que abre o Z4.