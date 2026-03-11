Corinthians x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Coritiba se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Arena Corinthians; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quinta rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Corinthians está na 3ª posição. Soma 7 pontos e vem de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Coritiba, que voltou a Série A neste ano, aparece em 13º lugar com soma 4 pontos. O time vem de uma derrota e um empate nas últimas partidas.

Onde assistir Corinthians x Coritiba ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 21h. A narração será de narração Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni, no YouTube.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo (para São Paulo e Paraná) e Premiere.