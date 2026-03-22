Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 22/03/2026 15h00
  • BlueSky
Arte / Jovem Pan Corinthians e Flamengo se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Corinthians e Flamengo se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela oitava rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Corinthians está na 9ª colocação, com nove pontos, enquanto o Flamengo se encontra na 5ª posição, com 13 pontos, a seis pontos do líder Palmeiras – equipe carioca tem dois jogos a menos -.

Onde assistir Corinthians x Flamengo ao vivo

Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Guilherme Silva. A transmissão começa às 19h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Record, Premiere e CazéTV.

Leia também

O regulamento da Fifa e as consequências da desistência do Irã na Copa do Mundo de 2026
São Paulo x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >