Corinthians x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, dia 23, às 19h30, no Itaquerão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 19ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
O Timão ocupa atualmente a 13ª colocação, com 24 pontos, e busca vencer de novo após bater o Grêmio por 3 a 1. Do outro lado, o Remo aparece em 19º lugar, soma 18 pontos e tenta vencer de novo na competição.
Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere e SporTV, com início da transmissão às 19h30.
O confronto é importante para a sequência do Brasileirão, já que o Remo tenta se afastar da zona de rebaixamento.