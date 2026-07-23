Corinthians x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Remo se enfrentam pelo Brasileirão nesta quinta-feira, às 19h30, no Itaquerão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, dia 23, às 19h30, no Itaquerão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 19ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Timão ocupa atualmente a 13ª colocação, com 24 pontos, e busca vencer de novo após bater o Grêmio por 3 a 1. Do outro lado, o Remo aparece em 19º lugar, soma 18 pontos e tenta vencer de novo na competição.

Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere e SporTV, com início da transmissão às 19h30.

O confronto é importante para a sequência do Brasileirão, já que o Remo tenta se afastar da zona de rebaixamento.