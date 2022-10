Corintiano, Lula recebe parabéns do clube após eleição: ‘Festa da democracia’

Presidente foi eleito com mais de 50% dos votos neste domingo, dia 30

Reprodução/ Twitter @lulaoficial Lula é torcedor fanático pelo Corinthians e sempre se manifesta nas redes



Luís Inácio Lula da Silva (PT) se elegeu presidente do Brasil, pela terceira vez na história, neste domingo, 30, após vencer Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Corintiano de coração, Lula recebeu os parabéns do clube horas depois do anúncio das eleições. “Parabéns ao presidente eleito @LulaOficial pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos”, escreveu o Corinthians no Twitter. O presidente Duílio Monteiro Alves também parabenizou Lula em sua conta oficial. Desde 1972, o político se declara torcedor apaixonado do Timão e repetidas vezes parabeniza o clube em seu aniversário de fundação. A construção da Neo Química Arena também teve muito influência do presidente eleito.

Parabéns ao presidente eleito @LulaOficial pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos. 📸 Ricardo Stuckert/Divulgação pic.twitter.com/d3t9x8CNY3 — Corinthians (@Corinthians) October 31, 2022