Moreira sofre lesão no joelho em treino e aumenta lista de desfalques do São Paulo

Rubens Chiri / saopaulofc Moreira é lateral-direito formado nas categorias de base do São Paulo



O São Paulo viu sua lista de desfalques aumentar neste domingo, 30, ao diagnosticar Moreira com uma lesão ligamentar no joelho direito. Em nota, o Tricolor informou que o lateral direito sofreu uma contusão no treino de sábado e precisará passar por uma cirurgia. Apesar de não revelar o prazo de recuperação, o clube paulista não deve contar com o jovem em 2022. Assim, o técnico Rogério Ceni tem mais um problema para os quatro jogos restantes da temporada. Além de Moreira, o treinador permanece sem poder utilizar Nikão, Alison, Diego Costa, Miranda, Gabriel Neves, Caio e Igor Vinícius. O próximo duelo da equipe são-paulina está marcado para terça-feira, 1º, contra o Atlético-MG, pelo 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oitavo colocado, o São Paulo tenta se manter no grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores da América.