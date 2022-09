Corintianos enfrentam dificuldades na compra de ingressos para a final do Brasileirão feminino

A quatro dias do jogo, ingressos aparecem indisponíveis em site para quem não é Fiel Torcedor

Staff Images / CBF Corinthians e Internacional se enfrentam no sábado, dia 24, na Neo Química Arena



A quatro dias da grande final do Campeonato Brasileiro feminino 2022, muitos torcedores do Corinthians não conseguiram comprar suas entradas para o jogo contra o Internacional, no próximo sábado, dia 24, às 14h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Uma parte dos ingressos foi liberada na tarde de segunda-feira para sócios adimplentes do Fiel Torcedor, enquanto para a torcida em geral abriria nesta terça-feira, 20, às 15h pelo site ingressoscorinthians.com. Porém, muitos torcedores relataram nas redes sociais não conseguirem entrar na plataforma e até mesmo a falta de ingresso. O portal da Jovem Pan tentou adquirir entradas, mas no site aparece a mensagem de “não há ingressos disponíveis“. Horas depois das reclamações, o Corinthians anunciou que 33 mil ingressos foram vendidos e que outros seguem reservados aguardando pagamento “podendo voltar ao sistema de vendas a qualquer momento”. Nas redes, o clube não comentou a instabilidade no site. No jogo de ida, no Beira-Rio, mais de 36 mil torcedores assistiram à partida e definiram um novo recorde de público no futebol feminino brasileiro. A torcida corintiana criou o movimento “Invasão Por Elas“, que tem como objetivo lotar a Neo Química com mais de 40 mil torcedores, mas reclamam da falta de marketing.

Objetivo: assistir o jogo do meu Corinthians feminino

Obstáculo: Comprar o ingresso pq o site é uma merda — Odailton 🙂 (@0dailton) September 20, 2022

Torcedor corinthiano sofre até na hora de comprar ingresso. Como faz pra prestigiar o futebol feminino com um site como esse do Ingressos Corinthians? — Alan Alves (@AfAlan7) September 20, 2022

Triste, esperei dar as 15 horas, selecionei onde tinha disponível, na hora de aceitar os termos, ingresso esgotado, uma palhaçada o clube fazer isso conosco, forçam a ser sócio torcedor. — Fael (@eu_fael) September 20, 2022