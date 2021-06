Danilo Avelar admite ter cometido injúria racial e pede desculpas: ‘Me envergonho muito disso’

Em nota, o defensor do Alvinegro paulista afirmou que proferiu o comentário de cunho racista após ter sido ofendido por um estrangeiro durante uma partida de Counter Strike Global Offensive (CS:GO)

Reprodução/Twitter/@DaniloAvelar Danilo Avelar admitiu ter sido racista durante partida de CS:GO



O zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, emitiu um comunicado na manhã desta quarta-feira, 23, admitindo que cometeu injúria racial durante uma partida de Counter Strike Global Offensive (CS:GO), na noite de ontem. Em nota, o defensor do Alvinegro paulista afirmou que proferiu o comentário de cunho racista após ter sido ofendido por um estrangeiro enquanto interagia com outros participantes do jogo online. Ainda assim, o atleta reconheceu o seu erro, pediu desculpas e disse estar “envergonhado”. O Timão, antes do texto publicado pelo jogador, afirmou que iria apurar o caso antes de tomar uma decisão.

“Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade, temos que abolir qualquer caso de racismo. Gostaria de me desculpar com todos, sem exceção, mas sobretudo com a comunidade afrodescendente. De coração aberto, estou disposto a fazer deste erro um aprendizado honesto e integral. Este caso me abriu os olhos para este grave problema da nossa sociedade. A reflexão que fica é que devemos fazer mais para combater o racismo com vigor e urgência, sem brechas nem exceções. Também quero me desculpar com o Corinthians, uma instituição que desde sempre prega e luta pela igualdade, com a Fiel Torcida e meus companheiros”, escreveu Avelar.

Danilo Avelar cometeu injúria racial ao disparar a seguinte mensagem a outro participante do game: “fih de rapariga preta”. Pouco depois, um print com o comentário do atleta do Corinthians repercutiu nas redes sociais, fazendo com que o nome do defensor entrasse nos assuntos mais comentados no Twitter. Na manhã desta quarta-feira, milhares de torcedores do time do Parque São Jorge voltaram à plataforma para pedir a rescisão do atleta, que atua como zagueiro e lateral, mas que está fora dos gramados desde outubro do ano passado, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisou passar por uma cirurgia e está em fase final de recuperação.

Leia a nota de Danilo Avelar na íntegra abaixo: