Filho de Fagner, do Corinthians, recebe ameaças após eliminação na Copa do Brasil; família promete tomar providências 

Família do lateral corintiano foi alvo de críticas após a derrota para o São Paulo, no Morumbi, pela semifinal do torneio nacional

RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Família de Fagner foi ameaçada nas redes sociais



O lateral direito Fagner, do Corinthians, voltou a sofrer com ameaças após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, diante do São Paulo. Através do Instagram, o filho do jogador, Henrique Lemos, relatou ter recebido diversas mensagens ofensivas de torcedores. Mulher do atleta e mãe do jovem, Bárbara Lemos utilizou a conta do filho para anunciar que tomará providências. “E mais uma vez venho aqui pedir educadamente, como mãe do Henrique, para que parem de mandar essas mensagens para ele! É um adolescente que não tem nada a ver com o trabalho do pai. E vocês não têm o direito de vir aqui e falarem o que quiserem para ele. Eu não vou mais admitir isso! Vocês passaram dos limites faz muito tempo. Cansei. Cansei. Hoje foi o fim… Tomaremos todas as providências necessárias”, escreveu. Nos últimos anos, além de Fagner, outros atletas do Timão precisaram lidar com ameaças em momentos de crise. Até mesmo o goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da Fiel, foi alvo. O meia-atacante Willian, inclusive, alega que deixou o clube por causa do ambiente hostil. O Corinthians ainda não se manifestou sobre o novo episódio.