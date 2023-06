Delegação do Corinthians é recebida com protestos em Santos na véspera do clássico

Torcedores corintianos cercaram o ônibus e jogadores não conseguiram entrar em hotel, retornando para São Paulo

Reprodução/ twitter @_andrewsousa Protesto prendeu jogadores dentro do ônibus na entrada do hotel



Nem os dez dias de paralisação do Campeonato Brasileiro amenizaram os ânimos dos torcedores corintianos. Nesta terça-feira, 20, na véspera do clássico contra o Santos, a delegação do Corinthians chegou à Baixada sob protestos dos torcedores. O jornalista Andrew Sousa filmou o momento que o ônibus da equipe chegou ao hotel e é recebido com fogos de artifício e gritos de “vamos jogar bola” e “não é mole não, ganhar dos ‘baiacu’ é nossa obrigação”. Os jogadores ficaram dentro do veículo sem conseguir sair e depois de 40 minutos, a delegação retornou a São Paulo. O Corinthians está há três jogos sem vencer e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 9 pontos em 10 rodadas. Já foi eliminado da Libertadores, mas ainda pode conquistar vaga na Copa Sul-Americana e está nas quartas de final da Copa do Brasil.

Protesto na chegada do Corinthians em Santos. Jogadores estão no ônibus há mais de 15 minutos e não conseguem sair. pic.twitter.com/qXs5CFafty — Andrew Sousa (@_andrewsousa) June 21, 2023

"Elenco de cuzão, desce do busão" Torcida segue protestando e jogadores não saem do ônibus. pic.twitter.com/XgPKIjbSJc — Andrew Sousa (@_andrewsousa) June 21, 2023