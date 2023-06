Após um ano, Santos anuncia saída do zagueiro Maicon

Clube informou nesta terça-feira que decisão foi ‘em comum acordo’

Reprodução/Twitter/@SantosFC Maicon foi contratado em março de 2022 para ocupar vaga na zaga



Terminou a passagem do zagueiro Maicon, de 34 anos, o ‘God of Zaga’, pelo Santos. Nesta terça-feira, 20, o clube anunciou a rescisão contratual com o jogador após um ano e um mês de sua contratação. De acordo com publicação do Santos foi uma decisão de “comum acordo”. Maicon participou de 42 jogos e tinha contrato com o time até o fim de 2023. “O Santos deseja sorte na continuidade da sua carreira”, escreveu o clube. Nos comentários, os torcedores comemoraram a saída de Maicon. O Santos passa por uma pressão na temporada após oito jogos sem vitória e eliminação na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time tem clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão e tenta subir para a primeira metade da tabela.

Meu Deus, estou MUITO triste! 😭 pic.twitter.com/W9jp72YGPA — Falando de Alvinegro 👑 (@fdalvinegro) June 20, 2023