Desfalque no último jogo, Fábio Santos quer recuperação do Corinthians no Brasileirão

Lateral espera que a equipe encontre sequência de vitórias para subir na tabela do campeonato; Timão ocupa o 13º lugar com dois pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento

Reprodução/ Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Fábio Santos deve estar em campo contra o Grêmio no sábado



Disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve a semana cheia de treinamento visando o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo, na NeoQuímica Arena, às 20h30 (horário de Brasília). A equipe terá como reforço o meio-campista Otero, que estava com a seleção da Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, e não disputou a partida contra o Atlético-MG no último final de semana. Vagner Mancini também terá o retorno de Fábio Santos, que não pôde enfrentar o antigo clube por questões contratuais. Em entrevista à TV Corinthians, o lateral disse que espera uma boa sequência para a equipe do Parque São Jorge no campeonato.

“Tive alguns problemas na Copa do Brasil por ter atuado pelo Atlético-MG e, no próprio jogo contra o Atlético, uma cláusula no contrato me impedia de jogar. Agora estou liberado para fazer todos os jogos. A preparação vem sendo muito bem feita. O que a gente espera é achar uma sequência bacana de vitórias para subir ainda mais na tabela, começando por esse jogo contra o Grêmio”, disse o atleta. O Corinthians está em 13º lugar na tabela de classificação e não tem feito um campeonato estável. São oito derrotas, sete empates e seis vitórias em 21 jogos. Com 25 pontos conquistados, o time está há apenas dois pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão.