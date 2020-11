Apagado no segundo tempo, Corinthians leva virada do Atlético-MG e perde por 2 a 1

Equipe paulista abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, mas levou a virada na segunda metade da partida

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Arana e Marrony fizeram os gols do Atlético-MG; Davó marcou para o Corinthians



O Corinthians recebeu o Atlético-MG na noite deste sábado, 14, na NeoQuímica Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 1 para o agora líder do torneio. O jogo começou com muita intensidade. Aos três minutos, um enrosco entre Gil e Vargas dentro da área causou reclamações e pedidos de pênalti. Mas o juiz não marcou e no lance seguinte, aos cinco minutos, Mateus Davó recebeu cruzamento de Ramiro na pequena área e abriu o placar para os donos da casa. O jogo continuou disputado, mas somente aos 33 minutos o time mineiro teve a chance mais clara de empatar com Sasha, que apareceu sozinho após batida de falta e chutou para fora.

O segundo tempo começou um pouco mais morno. Com mais chances do Atlético-MG, aos 15 minutos, Guilherme Arana empatou o jogo em chute cruzado. O lateral fez uma comemoração discreta por ter defendido o Corinthians entre 2014 e 2017. Depois do empate, o Atlético-MG melhorou no jogo e teve as melhores chances da partida. Cássio salvou uma bola em cima da linha e, aos 83 minutos, Marrony recebeu sozinho dentro da área e virou o jogo.

Com a vitória, o Atlético-MG assumiu a primeira colocação do campeonato, com 36 pontos, mesma pontuação de Internacional (que perdeu do Santos por 2 a 0) e do São Paulo, que venceu o Fortaleza por 3 a 2. O Corinthians caiu para 11º na tabela de classificação. No meio da semana, os mineiros enfrentam o Athletico-PR em jogo atrasado da sexta rodada. No final de semana, o time volta a campo contra o Ceará, no domingo (22) às 16h. Já o Corinthians, encara o Grêmio no mesmo dia, às 20h30.