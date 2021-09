‘Pantera da Vila’: Clube paraense lança uniforme inspirado em filme da Marvel

Santa Rosa produzirá 200 peças da camisa especial que será vendida por R$ 85

Reprodução/ Instagram @santarosaec_oficial Poucos exemplares da camisa serão produzidos pela equipe



O Santa Rosa, clube que disputa a Série B do Campeonato Paraense, lançou nesta quarta-feira, 1º, os novos modelos de seu uniforme para a temporada. O primeiro kit tem inspiração no filme da Marvel, ‘Pantera Negra’, e leva algumas das pinturas corporais dos guerreiros de Wakanda, cidade fictícia dos quadrinhos. Nas mangas tem a inscrição ‘Wakanda Forever’ e um sinal de luto na barra pela morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou o super-herói nos cinemas e morreu de câncer em 2020. O segundo kit tem inspiração na arte típica da ilha do Marajó, no Pará, e leva o nome de ‘Marajoara’. Branca e com algumas pinturas marajoaras, a camisa tem gola e mangas na cor dourado. Quem estiver interessado em comprar os uniformes precisa reservar até o dia 15 de setembro diretamente com o clube, porque somente 200 peças serão vendidas. Cada uma custará R$ 85.