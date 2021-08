Governo de SP confirma retorno de público aos estádios a partir de 1º de novembro

Os torcedores paulistas não vão aos estádios de futebol desde março de 2020, quando os casos de infectados e mortos pelo novo coronavírus começaram a subir no Brasil

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Corinthians durante partida na Neo Química Arena



Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) confirmou nesta segunda-feira, 16, o retorno dos torcedores aos estádios de futebol a partir de 1º de novembro. Em entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre o GP de Fórmula 1, que também terá arquibancadas cheias no Autódromo de Interlagos, o tucano aproveitou para divulgar a informação. “O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1 para garantir a volta gradual e segura das torcidas nos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF (Confederação Paulista de Futebol).”

Os torcedores paulistas não vão aos estádios de futebol desde março de 2020, quando os casos de infectados e mortos pelo novo coronavírus começaram a subir no Brasil. Desde então, as competições sofreram paralisações e tiveram seus jogos sendo realizados com portões fechados. A expectativa, agora, é que a FPF e a CBF divulguem um protocolo sanitário rígido para o retorno gradual do público. No GP São Paulo de Fórmula, marcado também para novembro, as arquibancadas deverão estar lotadas. “Com o avanço da vacinação um novo lote de ingressos para o GP de SP será liberado a partir do dia 27 de agosto, tornando possível a ocupação de até 100% das arquibancadas do autódromo de Interlagos”, disse Doria.