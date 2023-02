CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro 2023 com novidades; confira

Campeonato terá 38 rodadas, começa em 15 de abril e vai até 3 de dezembro

Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras foi o campeão em 2022 e estreia nesta temporada contra o Cuiabá



Faltando pouco mais de dois meses para seu início, o Campeonato Brasileiro Série A 2023 teve sua tabela completa divulgada nesta terça-feira, 14, pela CBF com uma grande novidade: o campeonato será paralisado para as ‘Datas Fifa’, momentos em que a seleção brasileira atuar. Nos últimos anos, as convocações eram um dos maiores entraves entre clubes e federação, porque os times se sentiam lesados pelos desfalques. Serão 20 equipes brigando pelo título em 38 rodadas. A primeira rodada (confira jogos abaixo) será em 15 de abril e a última em 3 de dezembro. “Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a seleção. A intenção é valorizar nossas competições e o nosso futebol”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Também durante o Conselho Técnico da competição realizado nesta terça no Rio de Janeiro, os clubes decidiram pelo aumento do número de jogadores estrangeiros no elenco das equipes. A partir de agora, serão autorizados sete estrangeiros e não mais cinco. Confira aqui a tabela completa.

Confira abaixo os jogos da primeira rodada do Brasileirão Série A 2023:

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético-MG x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América-MG x Fluminense