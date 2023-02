Palmeiras vai enviar lucro de camisa customizada por Abel Ferreira às comunidades afetadas pelas chuvas

Verdão fará uma campanha de doações para ajudar as cidades do litoral de São Paulo

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira é técnico do Palmeiras desde 2020



O Palmeiras informou na tarde desta quarta-feira, 22, que vai destinar as receitas do uniforme customizado por Abel Ferreira às comunidades do litoral norte de São Paulo afetadas pelo temporal do último final de semana – até o momento, as autoridades já registraram 48 mortos. Em vídeo divulgado pelo Verdão, o técnico português confirmou que irá enviar os valores da camisa lançada no fim de 2022 para a campanha promovida pelo clube. “Estou aqui para deixar uma mensagem de ajuda e solidariedade com tudo que se passou no Litoral Norte de São Paulo, com a desgraça que existiu. Eu e o clube vamos ajudar essa gente, porque todos somos um. Nesse momento que vemos a grandeza do nosso clube para ajudar essas pessoas. Eu, juntamente com o clube, vamos oferecer as receitas da camiseta customizada que fiz no ano passado, que ainda não havia encontrado o momento certo para fazer. Esse é o momento, é o aqui e agora, para as pessoas que têm necessidade. Nós vamos ajudar”, disse.

Na última terça-feira, o Palmeiras já havia anunciado que fará uma campanha de doações para ajudar as comunidades mais afetadas. Nos próximos dois jogos disputados pelo time masculino no Allianz Parque, que serão contra o Red Bull Bragantino e Ferroviária, serão disponibilizadas caixas nos pontos de acesso da arena para a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, produtos de higiene e limpeza. Também será possível doar no jogo de estreia da equipe feminina de futebol, também domingo, às 11h, contra o Real Ariquemes-RO. O clube falou sobre a campanha em suas redes sociais. “Nos nossos próximos três jogos no Allianz Parque, vamos arrecadar doações para as comunidades afetadas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo”. De acordo com o Palmeiras, as doações serão entregues a organizações que ajudam centenas de famílias desabrigadas, como o Instituto Verdescola, localizado na Barra do Sahy, em São Sebastião, um dos municípios mais impactados pelos temporais dos últimos dias.