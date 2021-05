Dorival Júnior diz que não foi contatado pela diretoria do Corinthians

Sem treinar desde o ano passado, quando foi demitido do Athletico-PR, o experiente técnico está sendo especulado no Alvinegro paulista

AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO CONTEÚDO Dorival Júnior disse que não foi contatado pela diretoria do Corinthians



A diretoria do Corinthians optou por demitir Vagner Mancini após a derrota para o Palmeiras, em plena Neo Química Arena, em Itaquera, em jogo que decretou a eliminação do Timão no Campeonato Paulista. Agora, diversos nomes estão sendo especulados na equipe do Parque São Jorge, como Renato Gaúcho, Fábio Carille e Dorival Júnior. O último, no entanto, garantiu à reportagem do Grupo Jovem Pan que ainda não foi contatado por ninguém da cúpula corintiana. Sem trabalhar no futebol desde o ano passado, quando foi desligado do Ahtletico-PR, o treinador também preferiu não comentar a possibilidade de assumir o Alvinegro paulista neste momento.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, repórter do “Café do Setorista”, a diretoria corintiana viu o nome de Renato Gaúcho ser oferecido. Após encerrar a sua longa passagem pelo Grêmio, onde ganhou a Libertadores da América de 2017, o treinador estaria disposto a reduzir a sua pedida salarial para fechar com o Timão. A ideia dos membros da direção é anunciar um novo comandante até o final desta semana, antes do começo do Brasileirão, marcado para o dia 30. Nesta quinta-feira, 20, o time volta a campo para receber o Sport Huancayo (PER), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sem chance de classificação, o Corinthians deverá ter Danilo, ex-meio-campista, como treinador interino. Atualmente, ele é técnico do time sub-23.