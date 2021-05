Palmeiras vence o Corinthians por 2 a 0 e vai à final do Campeonato Paulista

Gols da partida foram marcados por Victor Luis e Luiz Adriano; equipe de Vagner Mancini teve pênalti não convertido no fim do jogo

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Gol do Palmeiras foi marcado após falha de Cássio



O Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 e se classificou para a final do Campeonato Paulista de 2021. A partida foi disputada na tarde deste domingo, 16, na Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo. Os gols do jogo foram marcados por Victor Luis, que aproveitou falha de Cássio em chute de Rony e empurrou para as redes, e por Luiz Adriano, que fechou o placar após um contra-ataque. Além da vantagem no placar, o Palmeiras dominou as ações ofensivas, e chegou a marcar um terceiro gol com Luiz Adriano, mas a arbitragem anulou após identificar impedimento do atacante. O Corinthians até conseguiu ameaçar a meta de Weverton, que fez uma boa defesa no começo do segundo tempo, mas não conseguiu reverter a desvantagem. No fim da partida, o Timão teve um pênalti que não foi convertido por Luan. Nos últimos minutos, Zé Rafael e João Victor foram expulsos após uma briga dentro de campo. Com o resultado, o Palmeiras enfrentará o vencedor da partida entre São Paulo e Mirassol, que acontecerá às 20h30 deste domingo.