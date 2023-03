Duílio anuncia saída de Roberto de Andrade do Corinthians após pressão das organizadas

Dirigente tinha respaldo do presidente, mas não resistiu à pressão em meio ao mau momento do clube

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians/Divulgação Roberto de Andrade não é mais o diretor de futebol do Corinthians



Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, convocou uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, para responder sobre o momento de crise do clube. Logo na primeira pergunta, o mandatário informou a saída de Roberto de Andrade do cargo de diretor de futebol. Alvo das torcidas organizadas, o cartola estava pressionado pela falta de títulos nos últimos anos. Apesar das críticas, o dirigente tinha respaldo internamente. Agora, o ex-jogador Alessandro será o único no posto. “Confio no Roberto, meu diretor. Por mim, não sai do Corinthians até o fim do meu mandato. Roberto acha melhor se retirar pelo bem do Corinthians. Tentei demovê-lo dessa ideia, mas ele, por questões pessoais, de família, por tudo que tem sido falado, eu juro que não entendo, todo o trabalho que foi feito no futebol, o Roberto tem grande participação. Méritos nisso. Hoje, de 120 jogadores fomos para 47 e isso é do trabalho do Roberto. Temos que ser sinceros e dividir esse mérito. Essa melhora do clube, do futebol… Quando entramos, o debate era se ia cair e hoje é se tem condições de brigar por título. Roberto fez parte disso tudo. Muito da melhora do Corinthians nesse período também foi pelo futebol, chegada de grandes atletas. Tentei de tudo, mas só resta agradecer. Uma pena. Não entendo o por quê”, declarou Duílio.