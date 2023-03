Organizada do Corinthians cobra saída de diretor após eliminação no Estadual: ‘Acabou a paciência’

Uniformizada concentrou suas críticas a Roberto de Andrade e pediu a saída de Luan

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, emitiu um comunicado nesta terça-feira, 14, dois dias após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Ituano, em plena Neo Química Arena. Em nota, a uniformizada concentrou suas críticas a Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão. O grupo pede que o presidente Duílio Monteiro Alves demita o cartola de qualquer maneira. “Continuamos com um diretor de futebol que transpira incompetência, com um departamento amador, com um time capenga que não aguenta perder um só titular pra lesão”, diz um trecho do texto. “Depois de domingo, acabou a paciência! Queremos a saída de Roberto de Andrade pra ontem, o que já deveria ter ocorrido desde o começo do mandato do Duílio. É você ou ele, presidente. Quem vai ser?”, questiona.

Duílio Monteiro Alves, por sua vez, também não foi poupado pela organizada. “Continuamos no mesmo lugar, com promessas vazias do presidente que, muito provavelmente, será o primeiro dos últimos 35 anos a não ganhar um só título em sua gestão”, disparou. Outra existência da torcida corintiana é a saída de Luan, meia-atacante que está “encostado” no elenco. “Quanto ao Luan, exigimos que não seja reintegrado à equipe. Não apresentou e nem vai apresentar futebol. Não queremos renovação do contrato com ele. Acabou a paciência com a diretoria de futebol“, finaliza. Leia o texto na íntegra abaixo.