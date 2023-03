Torcedores invadem CT do Corinthians e cobram elenco; PM é acionada

Revolta acontece na mesma semana em que o Alvinegro foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Ituano, em plena Neo Química Arena

Membros de torcidas organizadas do Corinthians invadiram o CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, 17. Horas antes de uma reunião marcada entre as uniformizadas, diretoria e elenco, alguns torcedores fizeram um buraco na grade lateral e entraram nas instalações do clube. De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, duas viaturas da Polícia Militar foram acionadas para acompanhar a situação. Dentro do centro de treinamento, os corintianos estenderam faixas protestando contra o plantel dirigido por Fernando Lázaro. “Elenco incompetente”, dizia uma delas. Apesar da invasão e da presença dos policiais, a conversa foi em clima ameno e nenhuma confusão foi registrada. Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves não estava presente no momento da reunião das organizadas com o plantel. Os diretores Alessandro e Roberto de Andrade ouviram as cobranças, assim como os jogadores. As reivindicações foram no sentido de postura do elenco e planejamento da diretoria. A revolta acontece na mesma semana em que o Alvinegro foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Ituano, em plena Neo Química Arena. Depois da queda precoce, a Gaviões da Fiel escreveu uma carta cobrando a demissão do diretor Roberto de Andrade. Sem o Estadual, o Timão se prepara para a disputa da Libertadores da América e do Brasileirão, competições marcadas para começar em abril.

