Duílio comemora 9 anos do Bi Mundial do Corinthians: ‘Essa sempre será a meta’

O bicampeonato do Timão foi lembrado pelo presidente na tarde desta quinta-feira, 16

Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians Corinthians conquistou o Mundial de Clubes de 2012 ao vencer o Chelsea, em Yokohama, no Japão



Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves comemorou, nesta quinta-feira, 16, a conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes do Alvinegro, obtido há exatamente nove anos, com a vitória diante do Chelsea, em Yokohama, no Japão. Através do Twitter, o mandatário do Alvinegro disse voltar a disputar o torneio é sua meta. “Há nove anos, tive a felicidade de participar desse momento de imensa alegria e realização como diretor. Não pensava em ser presidente. Hoje, quando lembro desse dia, não tenho dúvida: esse deve ser sempre nosso objetivo. Essa vai ser sempre a meta. Vai Corinthians”, escreveu.

Na última quarta-feira, o Corinthians anunciou o retorno do meio-campista Paulinho, figura importante na conquista daquele Mundial de Clubes. O volante contribuiu na jogada do gol marcado por Paolo Guerrero, o único do jogo contra o Chelsea. Além dele, o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Fábio Santos são outros jogadores do atual elenco que estavam no Japão naquela partida. Para chegar o torneio organizado pela Fifa, vale lembrar, é precisou conquistar a Copa Libertadores da América.