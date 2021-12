Goleiro Caíque França se despede do Corinthians: ‘Me esforcei o máximo que pude’

Revelado nas categorias de base do Alvinegro, o arqueiro fez apenas 15 jogos no time profissional em seis temporadas

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Caique França era o 3º goleiro do Corinthians



O Corinthians decidiu não renovar o contrato do goleiro Caíque França, de 26 anos, reserva de Cássio e Matheus Donelli. Através das redes sociais, o arqueiro revelado pelo Timão se despediu do clube e agradeceu os torcedores. “Ciclos se iniciam e ciclos se encerram. Após quase 20 anos de clube, me despeço de onde praticamente nasci. Meu sentimento é de gratidão e felicidade, saio com a sensação de que fiz, me doei e me esforcei o máximo que pude. Deixo aqui meu muito obrigado ao Corinthians e a torcida Corinthiana. Grato à todos os treinadores, preparadores de goleiros e pessoas próximas a mim que me ajudaram a chegar até aqui”, disse o atleta, que fez apenas 15 jogos oficiais em seis temporadas na equipe profissional.