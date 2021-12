Corinthians oficializa retorno de Paulinho e anuncia novo patrocinador

Nas redes sociais, o Timão exibiu um vídeo do atleta de 33 anos chegando ao Parque São Jorge em um caminhão do novo parceiro

Divulgação/Corinthians Paulinho está de volta ao Corinthians



O Corinthians oficializou, na manhã desta quarta-feira, 15, o retorno do meio-campista Paulinho, que estava sem clube desde setembro, quando rescindiu com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Treinando nas instalações do Alvinegro paulista desde então, o volante foi anunciado junto com o novo patrocinador, o Grupo Tausna, empresa do agronegócio sediado em Campinas (SP). Nas redes sociais, o Timão exibiu um vídeo do atleta de 33 anos chegando ao Parque São Jorge em um caminhão do novo parceiro. “Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira. Quero agradecer ao Grupo Taunsa por nos ajudar a viabilizar minha vinda e por acreditar no maior clube do Brasil. Agora é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo”, comemorou Paulinho, que assinou até o fim de 2023.

Aparecendo no cenário nacional com a camisa do RB Bragantino, Paulinho se transferiu para o Corinthians em 2010 e teve uma trajetória de sucesso no time do Parque São Jorge até 2013. No período, ele foi fundamental nas conquistas do Brasileirão (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão (2013). Na sequência, o volante passou por Tottenham, Guanghzou Evergrande, da China, Barcelona e Al-Ahli. Seus principais títulos no exterior foram o Campeonato Espanhol (2017-18) com a equipe catalã, além do tetra da Superliga Chinesa (2015, 2016, 2017 e 2019). Na seleção brasileira, ele participou do grupo vencedor da Copa das Confederações (2013) e atuou nas últimas duas Copas do Mundo (2014 e 2018).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Já o acordo com Grupo Tausna, de acordo com o comunicado do Corinthians, “prevê diversas ações sociais, de marketing e de comunicação, com investimentos que visam impulsionar o futebol e os esportes do Corinthians, divulgando e fortalecendo o setor mais estratégico do país na economia global”. “O agro é um dos setores mais robustos do país, um orgulho nacional, e a parceria do Corinthians com o Grupo Taunsa traz benefícios tanto para o esporte corinthiano quanto para o agronegócio, porque aproxima públicos que muitas vezes são vistos como distantes. Tenho certeza de que a Fiel vai dar as boas-vindas a essa inovação corinthiana personalizada na volta do Paulinho, um ídolo, um jogador que respeita nossa camisa e que é a cara do Corinthians. E esse é só o começo, já que se trata de uma grande parceria, que estará presente em diversas ações e a partir da qual construiremos juntos o futuro do nosso clube”, afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.