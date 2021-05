Eliminado, Corinthians faz 5 a 0 no Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana

Ainda sem técnico, Timão apresentou bom futebol e goleou na Neo Química Arena; Gustavo Silva (2x), Mateus Vital, Gil e Luan marcaram

EFE/Nelson Almeida Gustavo Silva fez 2 gols na goleada do Timão



Já eliminado do torneio, o Corinthians quis se redimir da goleada na última partida da Copa Sul-Americana e venceu o Sport Huancayo por 5 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta quinta-feira, 20. Ainda sem técnico desde a saída de Vagner Mancini no último domingo, o time entrou em campo sob os olhares do assistente Fernando Lázaro e abriu o placar logo aos 11 minutos com Gustavo Silva aproveitando cruzamento. A equipe se manteve em cima e perdeu ao menos três chances até que Mateus Vital apareceu aos 34 minutos batendo da entrada da área e mandando no cantinho do goleiro Pinto. Antes do fim do primeiro tempo ainda teve uma bola na trave de Luan. No retorno para o segundo tempo, aos sete minutos Arroe foi expulso da partida, deixando o Huancayo com um a menos.

Aos 11, Gil balançou as redes ao subir mais alto em cobrança de escanteio e fez 3 a 0. Aos 23, Gustavo Silva apareceu novamente para marcar seu segundo gol depois de toque de Jô. Inspirado, o time ainda fez mais um. Aos 36 minutos, Luan recebeu passe de Adson, soltou o pé e acertou o ângulo do goleiro adversário, fazendo o quinto. Terceiro no Grupo E, o Corinthians fecha sua participação na Copa Sul-Americana na próxima rodada contra o River Plate Asunción na quarta-feira, dia 26, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.