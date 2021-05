NBA: Stephen Curry, Joel Embiid e Nikola Jokic disputam título de MVP da temporada regular

Prêmio é o principal do NBA Awards e escolhe o jogador mais valioso da temporada

Reprodução/ Twitter @nba

Os playoffs da NBA começam no final de semana e nesta quinta-feira, 20, a Liga anunciou os concorrentes a Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular. Os três selecionados foram Stephen Curry, do Golden State Warriors, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Apesar das apresentações assustadoras de Curry nos últimos jogos dos Warriors, o mais cotado a vencer é o ‘Joker’ Jokic. Outras categorias do NBA Awards 2021 também foram anunciadas nesta noite. No prêmio de ‘Rookie of the Year’ (novato do ano) concorrem Lamelo Ball, do Charlotte Hornets, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, e Tyrese Haliburton, do Sacramento Kings. Na categoria de ‘Jogador que mais evoluiu’ estão Jerami Frant, do Detroit Pistons, Michael Porter Jr., do Denver Nuggets e Julius Randle, do New York Knicks. Ainda serão anunciados o trio que concorre ao prêmio de ‘treinador do ano’, ‘jogador defensivo do ano’, ‘sexto homem da NBA’.