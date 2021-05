David Beckham entra para o Hall da Fama da Premier League

Ídolo do Manchester United foi escolhido por fãs e membros da Liga para o seleto grupo de ex-jogadores

Ídolo do Manchester United, o meio-campista entrou para o Hall da Fama da Premier League nesta quinta-feira, 20. Ele foi o último dos ex-atletas a entrarem para o seleto grupo em 2021, além de Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard e Steven Gerrard. O britânico atuou de 1993 a 2003 nos Red Devils, conquistando seis títulos do Campeonato Inglês e sendo lembrado por seus cruzamentos precisos e cobranças de faltas magistrais, que lhe renderam 18 gols. Segundo o site oficial da PL, nenhum outro jogador tem essa marca. Ao todo foram 265 jogos, 62 gols e 80 assistências. Em entrevista, Beckham agradeceu pela escolha dos fãs e dos membros da Liga e se disse honrado por ser lembrado.

“É uma honra ser introduzido no Hall da Fama da Premier League ao lado dessas lendas do jogo e da liga”, disse. “A Premier League foi uma parte tão importante da minha carreira e vida e estou muito feliz por ser reconhecido. É uma honra ainda maior para mim saber que tudo depende dos torcedores. No ano passado vimos como os torcedores são importantes para o jogo e é tão bom vê-los voltando aos estádios aos poucos, porque eles tornam o futebol verdadeiramente especial. Eu sempre disse que ao longo da minha carreira de jogador, tenho muita sorte de ter fãs incríveis que me apoiam sem fim, então obrigado a todos que votaram”, comemorou.

A cada ano a Premier League reúne um seleto grupo de atletas que fizeram história na Liga. Para participar da votação aberta ao público em 2021, foi necessário que os jogadores tivessem se aposentado até 1º de agosto de 2020 e apenas a carreira como atleta na Inglaterra foi considerada. Cada homenageado receberá um medalhão personalizado com o ano de sua entrada no Hall da Fama gravado. Todos os anos as redes sociais da PL anunciam os novos concorrentes.