Em alta no Corinthians, Fausto Vera deve ser convocado para defender a Argentina nos últimos amistosos antes da Copa 

Encantado com o futebol praticado pelo jogador no Alvinegro paulista, o treinador da Albiceleste pretende dar oportunidades ao jovem nos jogos diante de Honduras e Jamaica

Juan BARRETO / AFP Fausto Vera, alvo do Corinthians, tem passagem pela seleção argentina sub-20



Fausto Vera foi um dos principais nomes do Corinthians na vitória diante do Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seguro defensivamente, o meio-campista mais uma vez foi importante na saída de bola do time comandado por Vitor Pereira. De acordo com a emissora argentina “TyC Sports”, o volante estará na lista preliminar de Lionel Scaloni para os últimos amistosos da Argentina antes da Copa do Mundo 2022. Encantado com o futebol praticado pelo jogador no Brasil, o treinador da Albiceleste pretende dar oportunidades ao jovem nos jogos diante de Honduras e Jamaica, que acontecem em 22 e 29 de setembro, respectivamente. Com passagem pela seleção sub-23, Fausto Vera ainda não foi defendeu as cores de seu país na equipe principal. Os “hermanos”, vale lembrar, encabeçam o Grupo C do Mundial, que também tem Arábia Saudita, México e Polônia.