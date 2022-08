Exclusivo: Luxemburgo explica briga judicial com Edmundo e revela bastidores da saída do Palmeiras 

Luxa foi o entrevistado desta semana do programa ‘Reis da Resenha’, do Grupo Jovem Pan

Vanderlei Luxemburgo foi o convidado desta semana do programa “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan. Em conversa com Thiago Asmar e Vampeta, o treinador falou sobre vários assuntos, como a briga judicial com Edmundo. De acordo com o técnico, no passado, ele indicou uma empresa de investimentos para alguns jogadores, entre eles o “Animal”. Todos os atletas que aplicaram dinheiro acabaram retirando seu dinheiro com juros, com exceção do ídolo do Vasco. Segundo Luxa, a empresa faliu depois de um tempo e, para que o atacante não ficasse no prejuízo, o “Professor” teria pago os valores investidos e os juros que Edmundo tinha direito. O treinador, no entanto, alega que o atleta foi desleal. “Paguei o Edmundo com juros, na época eram R$ 400 mil. Devolvi todo dinheiro que ele aplicou. Depois de um tempo, o Edmundo pegou os cheques que eu tinha depositado para ele, trocou com um doleiro e entrou na Justiça contra mim. Eu falei que não ia pagar… Perco na Justiça, mas tenho caráter e moral. Ele ganhou, já que eu não tinha como provar que paguei. Ainda assim, nunca devi nada para ele. Ele deve a Deus e à minha família. Tirou dinheiro da minha família! Eu tenho a consciência tranquila”, disparou.

Luxemburgo também falou sobre a sua polêmica saída do Palmeiras, ainda em 2020. Antecessor de Abel Ferreira, o treinador culpou o então presidente Maurício Galiotte pela saída. “Eu deixei o Palmeiras na liderança de quase todas as competições. Tem que perguntar para o ex-presidente, o Maurício Galiotte, o motivo da minha saída. Até hoje eu não entendi. Ele tem que ter alguma justificativa. Nós fomos campeões do Paulista e estávamos classificados na Copa do Brasil. Perdi três jogos seguidos, mas estávamos na terceira posição do Brasileiro. Aí perdemos para o São Paulo com vários desfalques. Logo depois, o Edu Dracena, que é um cara sério, falou que todos eram a favor de que eu permanecesse, com exceção do presidente. Então, o Galiotte precisa falar sobre isso. O trabalho estava sendo muito bem feito. Fiquei muito chateado, o presidente não foi leal comigo. Ele tinha que dar uma justificativa. Eu fiz alguma coisa errada? É simples. Eu fiz um bom trabalho. Subi jogadores para o time de cima, mudei outros de posição e ganhei um campeonato contra o Corinthians”, disparou.

Assista ao programa na íntegra abaixo: