Em jogo 500 de Cássio, Corinthians perde para o Bahia por 2 a 1 no Brasileirão

Derrota deixa a equipe paulista mais longe da zona de classificação para a Libertadores

JHONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ramírez marcou o segundo gol do Bahia



Em dia de comemoração dos 500 jogos de Cássio, o Corinthians voltou a perder uma partida no Campeonato Brasileiro. Depois do revés de 2 x 0 para o RB Bragantino na segunda-feira passada, a equipe de Vagner Mancini perdeu novamente, desta vez para o Bahia, por 2 a 1, na Arena Castelão. A vitória tirou a equipe baiana da zona do rebaixamento, ficando em 16º lugar e empurrando o Fortaleza para o Z4. A derrota, no entanto, deixa o Corinthians em 9º lugar, com 45 pontos, sete atrás do Palmeiras que é o primeiro time na zona de classificação para a pré-Libertadores, principal objetivo do treinador Mancini nessa reta final do Brasileirão.

Dentro de campo, o Corinthians era melhor no começo da partida, mas quem abriu o placar foi o Bahia. Aos 31 minutos, Gilberto marcou de cabeça na primeira vez que a equipe chegou ao ataque. Minutos depois, Araos marcou o gol para os visitantes, mas o bandeirinha apontou impedimento, confirmado pelo VAR. Aos 48 minutos, o meia Ramírez deixou a zaga corintiana no chão e marcou um belo gol, ampliando o placar. No começo do segundo tempo, o Corinthians reclamou de um pênalti, mas nada foi marcado.

Com algumas substituições, Mancini deu um novo ritmo ao Corinthians e aos 26 minutos, Gabriel diminuiu o placar depois de um bom passe de Gabriel Pereira, que tinha acabado de entrar. Apesar de ter melhorado, o Corinthians não conseguiu empatar o jogo. O Timão só volta a entrar em campo no dia 03 de fevereiro, quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Ceará na Neo Química Arena pela 34ª rodada. O jogo contra o Santos que seria disputado no próximo domingo foi adiado por causa da final da Libertadores. Já o Bahia, lutando contra o rebaixamento, recebe o Fluminense no mesmo dia e horário.