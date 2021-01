Corinthians reintegra dez atletas após falso positivos em testes de coronavírus

Em nota, o Timão informou que achou estranho o novo surto de coronavírus no elenco e optou por fazer uma nova bateria de exames

O Corinthians emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira, 28, informando que irá reintegrar os atletas Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó, que foram diagnosticados com a Covid-19 nos exames divulgados ontem. De acordo com o clube, os dez jogadores passaram por novos testes hoje e todos deram negativo para a doença.

Segundo a nota, o Corinthians achou estranho o novo surto de coronavírus no elenco e optou por fazer uma nova bateria de exames. “Atendendo aos protocolos prescritos pela organização do Campeonato Brasileiro, o Corinthians submeteu seus atletas a uma sessão de testes RT-PCR no último dia 26, executada no próprio CT Dr. Joaquim Grava pelo laboratório Alta Diagnósticos. A empresa presta serviços confiáveis ao clube há cinco anos, sobretudo no período da pandemia. Dado o zelo com que o tema da Covid-19 tem sido tratado nos procedimentos internos do CT, o Corinthians recebeu com estranheza os resultados positivos em dez exames, o que indicaria até reinfecção em alguns casos”, diz o comunicado.

“Foram tomadas as providências de isolar os atletas do resto do elenco e divulgar à imprensa os diagnósticos ontem, dia 27. Em paralelo, porém, o Departamento Médico contactou o laboratório a fim de realizar novos testes na própria quarta-feira. Com os resultados apresentados hoje, todos os dez atletas se mostraram negativos para Covid-19 e, desta forma, prontos para atuar. Em nota oficial ao clube, a Alta Diagnósticos afirma que ‘a avaliação das amostras do dia anterior (26) demonstrou tratar-se de resultados falso positivos, que podem ser relacionados a variação de carga viral nas amostras ou inerentes ao processo de exames de biologia molecular'”, complementa.

Assim, o Corinthians reintegra os atletas, mas não os relaciona para o confronto contra o Bahia, marcado para esta quinta-feira, na Arena Fonte Nova. Segundo o clube, “os desafios logísticos poderiam expor os jogadores a novos riscos, caso viajassem em voos comerciais”. Eles, então, vão trabalhar nesta sexta (29) no Centro de Treinamento, visando a partida do próximo dia 3, contra o Ceará, na Neo Química Arena.