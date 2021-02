Haaland decide e Borussia Dortmund vence o Sevilla por 3 a 2 na Liga dos Campeões

Jovem atacante de 20 anos deu uma assistência e marcou dois gols na vitória da equipe alemã

Reprodução/ Twitter Erling Haaland, aos 20 anos, decidiu o jogo para o Borussia Dortmund



Na tarde desta terça-feira, 17, fechando a primeira semana das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund venceu de virada o Sevilla por 3 a 2, com show de Erling Haaland. O atacante norueguês de 20 anos fez a jogada do primeiro gol e marcou outras duas vezes para a equipe aurinegra, abrindo vantagem para o confronto de volta que acontecerá no Signal Iduna Park, no dia 9 de março. O jogo teve um enredo inesperado. Aos 7 minutos de jogo, Suso bateu de fora da área, a bola desviou em Mats Hummels e foi parar no fundo das redes, abrindo o placar no Ramón Sánchez Pizjuán. Mas aos 19 minutos, Haaland apareceu e fez uma boa jogada, passou para Dahoud que chutou forte e marcou um golaço para igualar o marcador. Aos 27, o atacante buscou a bola no meio de campo, tabelou com Sancho e venceu a disputa com o goleiro Bounou, virando o jogo. Aos 43, Reus roubou a bola, tocou para Haaland que tirou de Bounou e fez o terceiro.

No segundo tempo, a equipe espanhola voltou mais pilhada e algumas faltas começaram a ser questionadas pelos jogadores. O Borussia, por sua vez, diminuiu o ritmo e viu o adversário atacar mais. Aos 28, Óscar Rodriguez acertou a trave em cobrança de falta. Aos 35, após cobrança de falta, de Jong apareceu por trás da zaga e fez o segundo do Sevilla. Nos minutos finais, Sancho ainda fez uma grande jogada, mas chutou para fora.

Porto vence Juventus em Portugal

No outro jogo do dia, a Juventus de Cristiano Ronaldo não fez uma boa apresentação e perdeu de 2 a 0 para o Porto, no estádio do Dragão. Logo aos dois minutos de jogo, Taremi aproveitou um recuo errado da defesa italiana e abriu o marcador. Também nos minutos iniciais, mas do segundo tempo, Manefá fez uma jogada rápida pela direita, tocou para Marega que empurrou para o fundo das redes. Aos 37, Chiesa diminuiu e marcou para a Juventus. A vitória deixa a equipe do Porto em boa vantagem para a partida de volta, do dia 09 de março, no Juventus Stadium.