Torneio She Believes começa nesta quinta-feira; saiba onde assistir aos jogos da seleção

Seleção brasileira estreia contra a Argentina, às 18h, com transmissão do SporTV

Sam Robles/CBF Seleção brasileira disputa três jogos no torneio She Believes



Nesta quinta-feira, 18, a seleção brasileira feminina estreia no Torneio She Believes, disputado no Explore Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A equipe comandada por Pia Sundhage estreia contra a Argentina, às 18h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV para o Brasil. Ao todo a seleção disputará três jogos. No dia 21, o adversário é a seleção dos Estados Unidos, atual bicampeã do mundo e anfitriã. Fechando sua participação, o Brasil enfrenta o Canadá no dia 24. Todas as partidas serão transmitidas no canal fechado. Ontem, a equipe fez o primeiro treino em solo norte-americano. Em coletiva de imprensa, a atacante Debinha comentou sobre a expectativa pela competição e como a seleção chega para os jogos.

“Indiferente se é a seleção dos EUA, Canadá ou Argentina, a gente está com espírito de vitória, e tendo a Pia que já comandou a seleção dos Estados Unidos é um ponto positivo pra gente, ela conhece bem. Eu também conheço muitas jogadoras por jogar aqui na liga e, no geral, todo mundo conhece os EUA e será um jogo muito duro. A gente está se preparando e dando o nosso melhor dia a dia pra gente conseguir conquistar esse torneio. Esses são os jogos mais próximos do que pode acontecer nas Olimpíadas, e acho que dará um parâmetro do nível que a gente está. Será um balanço bem positivo”, destacou.

Por causa da Covid-19, o PSG não liberou Luana e Formiga para o torneio, sendo assim, as atacantes Geyse e Valéria, do Madrid CFF, foram convocadas por Pia. Kathllen, zagueira do Atlético de Madrid, também foi chamada após a lista oficial porque Fabiana testou positivo para a doença. Dentre as convocadas estão as goleiras Bárbara – Avaí/Kindermann, Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha) e Letícia – Benfica (Portugal); as defensoras Tamires – Corinthians, Camilinha – Palmeiras, Tainara – Palmeiras, Rafaelle – Changchun Dazhong (China), Bruna Benites – Internacional, Jucinara – Levante UD (Espanha) e Antonia – Madrid CFF; as meio-campistas Andressinha – Corinthians, Julia Bianchi – Palmeiras, Andressa Alves – Roma (Itália), Marta – Orlando Pride (Estados Unidos) , Adriana – Corinthians, Chú – Palmeiras e Ivana Fuso – Manchester United (Inglaterra). No ataque, Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha), Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos), Bia Zaneratto – Wuhan Xinjiyuan (China), Cristiane – Santos e Giovana – Barcelona (Espanha).

Confira abaixo todas as partidas do torneio She Believes:

Quinta-feira, dia 18

Argentina x Brasil às 18h

Estados Unidos x Canadá, às 21h

Domingo, dia 21

Estados Unidos x Brasil, às 17h

Argentina x Canadá, às 20h

Quarta-feira, dia 24

Canadá x Brasil, às 18h

Estados Unidos x Argentina, às 21h