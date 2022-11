Sem Haaland, City faz 2 a 0 no Chelsea e avança na Copa da Liga; Arsenal e Tottenham são eliminados

‘Big 6’ ainda teve o Liverpool se garantindo com vitória nos pênaltis contra o Derby County; United joga na quinta-feira

Reprodução/ Twitter @ChelseaFC Gols só saíram no segundo tempo de jogo no Etihad Stadium



No ‘mata’ da Copa da Liga Inglesa, ninguém tem folga, nem o líder da Premier League. Nesta quarta-feira, 09, a terceira fase da competição – com jogo único – deixou alguns clubes grandes pelo caminho. O Arsenal perdeu de 3 a 1 para o Brighton, de virada, e foi eliminado em casa. O líder do Inglês abriu o placar aos 20 minutos com Nketiah, mas viu Welbeck, Mitoma e Lamptey marcarem para os visitantes. Quem também ficou pelo caminho foi o Tottenham, que perdeu por 2 a 0 para o Nottingham Forest, gols de Renan Lodi e Lingard. O Liverpool empatou com o Derby County e a disputa foi para os pênaltis. O goleiro Kelleher pegou três cobranças e o Liverpool avançou. Mas o destaque da rodada foi o clássico azul entre Manchester City e Chelsea. A partida no Etihad Stadium teve um primeiro tempo mais morno. Mas mesmo com um time mesclado, o City levou mais vantagens nas disputas. No segundo tempo, logo aos oito minutos, Mahrez abriu o placar em cobrança de falta e aos 13, Álvarez ampliou. Do outro lado, o goleiro Ortega fez milagres e segurou o ataque do Chelsea. Aos 44, Pulisic diminuiu, mas o gol foi anulado por impedimento. Com a vantagem, Haaland nem entrou em campo. O norueguês está voltando de lesão. Do ‘Big 6’, o Manchester United entra em campo na quinta-feira, 10, contra o Aston Villa, às 17h (horário de Brasília).