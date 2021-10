Em jogo morno, Corinthians vence Fluminense e encosta no G-4 do Brasileirão

Gabriel Pereira marcou o gol da vitória do time alvinegro, que está em sexto na tabela com 40 pontos

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Pereira comemora com a torcida



Na noite desta quarta-feira, 13, o Corinthians recebeu o Fluminense na Neo Química Arena e venceu por 1 a 0, gol de Gabriel Pereira. O primeiro tempo foi muito equilibrado. Nos primeiros minutos o Fluminense se lançou mais ao ataque e colocou Cássio para trabalhar. No entanto, do meio para o fim dos 45 minutos, o Corinthians foi mais ofensivo. A equipe da casa teve uma baixa logo cedo. Aos sete minutos, Willian sentiu desconforto muscular e precisou ser substituído. O camisa 10 estava retornando à equipe justamente após lesão e saiu de campo chorando. O segundo tempo foi morno, mas aos 23 minutos, Gabriel Pereira apareceu sozinho na direita e chutou cruzado, de primeira, abrindo o placar. Depois de levar o gol, o Fluminense até tentou agitar mais a partida, mas nada mudou e o jogo terminou 1 a 0. O resultado deixa o Corinthians em sexto lugar, com 38 pontos, e o Tricolor das Laranjeiras em 9º, com 34 pontos. Na próxima rodada o alvinegro faz o clássico contra o São Paulo, na segunda-feira, enquanto o Fluminense viaja para jogar contra o Athletico-PR, no domingo.