Atlético-MG vira contra o Santos e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Vitória de 3 a 1 faz Galo abrir 11 pontos de diferença para o Flamengo; Peixe está há um ponto da zona do rebaixamento

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nacho marcou duas vezes, de pênalti



No Mineirão, o Atlético-MG recebeu o Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu, de virada, por 3 a 1. O líder do torneio vai a 56 pontos e abre 11 pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que venceu o Juventude na noite desta quarta-feira, 13. O Santos está em 16º, um ponto acima da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi todo do Atlético. Os donos da casa criaram mais, porém foram poucas as chances claras de gol de ambos os lados. O time mineiro reclamou duas vezes de pênalti, mas a arbitragem não marcou. No segundo tempo, aos dois minutos, Raniel girou na entrada da área e chutou no cantinho de Éverson, abrindo o placar. Precisando do resultado, o Atlético foi pra cima.

Aos 19, a arbitragem marcou pênalti para os mineiros com auxílio do VAR. Nacho Fernandez foi para a cobrança e converteu, empatando a partida. Aos 29, Nathan subiu mais alto que todo mundo em cobrança de falta e cabeceou para o gol, virando o jogo. Aos 33, a arbitragem marcou pênalti de Velázquez em Calebe. Nacho foi para a cobrança, João Paulo defendeu, mas no rebote o camisa 26 fez o terceiro, fechando em 3 a 1. Na próxima rodada, o líder enfrenta o Atlético-MG com a volta dos jogadores que defenderam suas seleções na Data Fifa, enquanto o Peixe faz duelo duro contra o Sport