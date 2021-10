Paulistão feminino define confrontos da semifinal com clássico San-São

Duelos da Copa Paulista também foram definidos nesta quarta-feira, 13

Nesta quarta-feira, 13, foram definidas as semifinais do Campeonato Paulista feminino. Atual campeão, o Corinthians enfrenta a Ferroviária em reedição da final da temporada passada. No outro duelo, o São Paulo enfrenta o Santos, um dos maiores campeões do torneio. As datas da semifinal ainda não estão definidas. Na última rodada disputada nesta quarta, o Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 0; o São Paulo fez 2 a 1 na Ferroviária e o Santos goleou o Realidade Jovem por 5 a 0. A primeira fase do Paulistão termina com os quatro primeiros avançando para a disputa do título com duelos mata-mata. Enquanto os clubes do 5º ao 8º (Palmeiras, São José, Bragantino e Taubaté) disputarão a Copa Paulista, com os confrontos entre Palmeiras x Taubaté e São José x RB Bragantino.