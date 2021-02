Em jogo movimentado, Corinthians e Athletico-PR empatam em 3 a 3 no Brasileirão

Resultado não foi bom para nenhuma das equipes que permanecem nas mesmas posições, 8º e 12º, respectivamente

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Silva marcou duas vezes para o Corinthians



O Corinthians recebeu o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, 10, na Neo Química Arena pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou em 3 a 3. O resultado deixa o Timão em 8º lugar na tabela e o Furacão permanece em 10º. A partida foi bastante agitada e teve uma chuva de gols: seis no total. Quem abriu o placar foram os donos da casa com Gustavo Silva, aos 3 minutos, depois de lance individual pela direita. Aos 14, o Athletico se recuperou com belo chute de Abner da entrada da área, sem chances de defesa para Cássio. Quatro minutos depois Gabriel apareceu sozinho na pequena área e cabeceou para as redes, colocando novamente os donos da casa em vantagem. Sem se render, aos 35 minutos, Canesin deixou tudo igual novamente.

Na volta para o segundo tempo, o nível do jogo não diminuiu. Aos 11 minutos, Gustavo Silva apareceu de novo pela direita, chutou cruzado e fez o terceiro do Timão. Mas aos 28, Vitor Hugo aproveitou sobra de bola e chutou forte para deixar o placar em igualdade novamente. Com o passar do relógio, os times se cansaram e diminuíram o ritmo, fechando a partida em 3 a 3. Na próxima rodada, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro e encara o Flamengo, que luta pela liderança, no domingo, 13, às 16h. Já o Athletico-PR recebe o Atlético-GO na Arena da Baixada no mesmo dia, às 18h15.

Inter perde e São Paulo empata em casa

Também nesta quarta-feira outros quatro jogos completaram a rodada. O Internacional perdeu para o Sport por 2 a 1 no Beira Rio e vê a liderança ameaçada. O Flamengo está há apenas 1 ponto do Colorado na tabela. O São Paulo recebeu o Ceará, no Morumbi, e se salvou da derrota no minuto final com gol de Luciano. Fortaleza e Vasco também se enfrentaram com vitória dos cearenses por 3 a 0, e Fluminense e Atlético-MG empataram em 0 a 0 no Maracanã.