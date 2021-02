Internacional perde do Sport por 2 a 1 e vê liderança ameaçada no Brasileirão

Derrota deixa Colorado apenas um ponto a frente do Flamengo na disputa pelo título do torneio nacional

FERNANDO ALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional perde do Sport por 2 a 1



A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está acirrada. O líder Internacional perdeu nesta quarta-feira, 10, para o Sport, por 2 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada e deixou escapar a chance de ampliar a vantagem no topo. Na vice-liderança, o Flamengo empatou com o Bragantino no final de semana e está um ponto atrás do Colorado. A vitória deixa o Leão na 14ª colocação da tabela, afastado da zona de rebaixamento. Na partida no Beira-Rio, os donos da casa perderam um jogador aos 26 minutos, quando Uendel cometeu uma falta em Marquinhos e foi expulso. A desvantagem numérica deu resultado, e aos 38 minutos, Marcão abriu o placar para os visitantes após passe de Thiago Neves.

O Internacional, no entanto, foi rápido, e três minutos depois Patrick empatou o jogo depois que a bola sobrou na área. A euforia colorada não chegou ao intervalo. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Sport voltou a ficar à frente do placar com Dalberto. A segunda etapa não teve muitas chances perigosas e o time do Internacional levou dois cartões amarelos por reclamações. A partida terminou em 2 a 1 para os pernambucanos e a liderança está ameaçada. Na próxima rodada, o Inter viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco no domingo, às 16h. Já o Sport recebe o Bragantino na segunda-feira, às 20h.