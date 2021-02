Em primeiro jogo sem Diniz, São Paulo empata com o Ceará no Morumbi

Léo Chu e Luciano fizeram os gols nos acréscimos da partida

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Ceará no Morumbi



O São Paulo entrou em campo na noite desta quarta-feira, 10, pela primeira vez após a demissão do técnico Fernando Diniz. À beira do gramado, Marco Cezar Vizolli foi quem comandou a equipe no empate em 1 a 1 para o Ceará, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate deixa o Tricolor Paulista em 4º lugar, mais longe da chance do título, e o Ceará se mantém na 12ª posição. A partida foi bem movimentada e o time da casa se mostrou bastante ofensivo no primeiro tempo, tendo chances com Daniel Alves e Pablo, mas ambos pararam nas defesas de Richard. Aos 28, Tchê Tchê ainda balançou as redes, mas em revisão o VAR anulou o lance por impedimento.

No segundo tempo o jogo ficou mais truncado e Richard continuou salvando os cearenses. Aos 39 minutos, Gonzalo Carneiro chutou com perigo da entrada da área, mas parou nas mãos do goleiro. Nos acréscimos, o Ceará conseguiu abrir o placar com Léo Chú depois de falha de Volppi em recuo de bola, e poucos minutos depois, Luciano deixou tudo igual, dando números finais à partida. Na próxima rodada, o São Paulo encara o Grêmio no Rio Grande do Sul, no domingo, dia 14, às 20h30 (horário de Brasília). O Ceará vai receber o Fluminense na segunda-feira, dia 15, às 18h.